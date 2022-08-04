GG’nin yabancısı geldi

Süper Ligin yeşil beyazlı ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü, yabancı oyuncusunu buldu.
ChinaBazaar GG, Zimbabve'li hücum oyuncusu Charlton Mashumba'yı dün adaya getirdi.
Golcü ismi Başkan Osman Karamanlı ve yönetici Hüseyin Ataöğün hava alanında karşıladı.
Son olarak Güney Afrika Ligi ekiplerinden Sekhukhune United'da forma giyen 29 yaşındaki santraforun Küçük Kaymaklı futbolcusu FelixObada'nın da yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.
1,79 cm boyundaki Mashumba, son vuruşlardaki becerisiyle biliniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.