GG’nin kralı yuvada

K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Gençlik Gücü, transferdeki hareketliliğini sürdürürken, iç transferde de çalışmalar yapıyor.

Gençlik Gücü, geçtiğimiz sezon takımın formasını giyen devre arasında ise Yonpaş Dumlupınar’a kiralık transfer olan Özgür Ongun ile yeni sezon için anlaştı. Özgür Ongun geçmişte gol kralı olduğu K-PET Birinci Ligde atacağı gollerle, Gençlik Gücü’nü yeniden K-PET Süper Lige taşımaya çalışacak.

Gençlik Gücü böylelikle, yeni transferi Kasım Tağman ve Özgür Ongun ile beraber oynayacağı oldukça etkili bir forvet hattına sahip olmuş oldu.



