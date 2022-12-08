GG’nin kaleci antrenörü Mahmut Yaman oldu

AKSA Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü’nde teknik heyette yer alan isimler belirlendi.

Ahmet Zaifoğlu’nun sportif direktör, Tolga Derviş Güçsoy’un teknik adam olarak görev yapacağı China Bazaar Gençlik Gücü’nde kaleci antrenörü olarak Mahmut Yaman görev yapacak.

Yıllarca yeşil beyazlıların kalesini koruyan, kaptanlık ve antrenörlük yapan Mahmut Yaman, böylelikle kulübüne dönmüş oldu.

