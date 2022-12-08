banner875
banner885
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
9 0
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
50 0
 
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
23 0
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
43 0
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
7 0
Fas tarih yazdı
Fas tarih yazdı
16 0
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
21 0
banner878
banner887

GG’nin kaleci antrenörü Mahmut Yaman oldu

banner898

banner825
GG’nin kaleci antrenörü Mahmut Yaman oldu
banner892
AKSA Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü’nde teknik heyette yer alan isimler belirlendi.
Ahmet Zaifoğlu’nun sportif direktör, Tolga Derviş Güçsoy’un teknik adam olarak görev yapacağı China Bazaar Gençlik Gücü’nde kaleci antrenörü olarak Mahmut Yaman görev yapacak.
Yıllarca yeşil beyazlıların kalesini koruyan, kaptanlık ve antrenörlük yapan Mahmut Yaman, böylelikle kulübüne dönmüş oldu.
 
banner342
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.