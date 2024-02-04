GG’nin gemiyi kaptanı yüzdürdü

AKSA Süper Lig’de 17.hafta karşılaşmasında Mesarya ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Gaziköy Şenol Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Chına Bazaar Gençlik Gücü son bölümde Ali Akbulut’un attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu

Stat: Gaziköy Şenol Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Mehmet Ekşici, Cem Öksüzoğulları

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Yusuf, Tuğrul, Eren (Mehmetali), Salahi (Ömer), Oğulcan (Erin), Abdullah, Lukman Adefemi, Juan Felipe, Civan, Tacettin.

CB Gençlik Gücü: Remzi Rıylı, Ali Akbulut, Erol (Dk.84 Turgut Kaan), Necati, Abu Dumbuya, Orhan (Dk.59 İbrahim), Mustafa Yaşınses( H. Akkuyu), Rifat, Asman Ndikumana (Kaan), Muhammet Nazik (Ümitcan), Arif Uysal

Gol: Dk.86 Ali Akbulut (CB Gençlik Gücü)



AKSA Süper Lig’de 17.hafta karşılaşmasında Mesarya ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldi.

Gaziköy Şenol Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Gençlik Gücü son bölümde bulduğu golle 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci devrede etkili olan taraf GG oldu.

GG’li futbolcular birçok pozisyonda Mesarya kalecisi Ercan’ı geçemedi.

Yeşil beyazlılar aradığı golü Ali’yle buldu. 86.dakikada Hasan Akkuyu’nun asisti ve Ali Akbulut’un golüyle öne geçen GG, maçı da 1-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından GG puanını 25 yaparken, Mesarya ise 18 puanda kaldı.

