GG’nin fişini Muhittin çekti

Cihangir konuk olduğu C. B. Gençlik Gücü’nün ilk yarıda Muhittin Tümbül’ün biri penaltıdan olmak üzere attığı üç golle 3 – 0 mağlup ederek zorlu bir virajı kayıpsız geçti

Atatürk StadıEmre Öztaşlı, Cenk Aras Özfutu, Abdulkadir KaradağKemal, Ahmet, Çağrı(Mert), Necati(Can), Ali Akbulut (Arif), Ümitcan(Mahmut), Mustafa(Orhan), İbrahim, Ali Öztürk, Abu Dumbuya, Fofana.Hasancan, Mikail, Yusuf, Erol, Uğur(Selçuk), Sercan, Abaka(Yankı), Hakan, Landel(Berhan), Muhittin(Oladımeji) Babacar.Dk 9, 17 ve Dk. 39 (Pen) Muhittin(Cihangir)Aksa Süper Ligi Süleyman Göktaş Sezonu 7. Haftasının açılış maçında Gençlik Gücü ile Cihangir arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçı konuk Cihangir 3 – 0 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Dk. 9 Gençlik Gücü defansının sağ kanattın da topla buluşan Çağrı’dan topu kapan Cihangir’in golcü oyuncusu Muhittin topla birlikte hızla ceza sahasına girerek sert şutunda topu ağlarla buluşturdu. 0 – 1Dk. 17 Yine Gençlik Gücü defansının topla çıkmaya çalıştığı topu defanstan Ahmet Sönmez’den kapan Babacar, yanındaki Landel’e topu bıraktı. Landel’de bekletmeden ceza alanı içinde boşta bulunan Muhittin’i topla buluşturdu. Muhittin de plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 0 – 2Dk. 39 Cihangir atağında Abaka’nın pasıyla Gençlik Gücü defansının arkasında topla buluşan Babacar, hızla ceza alanına girdi. Babacar, Ahmet Sönmez’den kurtulduğu anda onun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhittin kendisinin ve takımının 3. golünü atarak skoru 0 – 3 yaptı.Dk. 45+1 Gençlik Gücü atağında Çağrı’nın Cihangir ceza sahasına yaptığı ortada Hakan’ın kafayla uzaklaştırdığı top önündeki Uğur’un kafasına çarptı. Ancak hakem Emre Öztaşlı ele çarptığı gerekçesiyle penaltıyı verdi. Penaltı atışını kullanan Fofa’nın vuruşunda kaleci Hasancan uzanarak topu köşeden çıkararak gole izin vermedi.İlk yarı Gençlik Gücü 0 – Cihangir 3 şeklinde tamamlandı.İkinci devre Gençlik Gücü takımı oyuncu değişiklikleriyle oyunda dengeyi kurarak ataklar geliştirmesine karşı gol pozisyonu üretmekte zorlandı.Dk. 72 Cihangir’in sağ kanattan gelişen atağında Berhan’ın Gençlik Gücü ceza alanına girerek ortaladığı topa dokunan Muhittin’in vuruşunda kaleci kemal gole izin vermedi.Dk. 80 Gençlik Gücü atağında Fofana ile Çağrı’nın Cihangir ceza sahasında yaptığı verkaç sonucunda Çağrı çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşun u yaptı ancak Cihangir defansı son anda ayak koyarak topu kornere çeldi.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Cihangir karşılaşmayı 3 – 0 kazandı. Bu sonuçla Cihangir maç fazlasıyla 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu.