GG’den imza şov

Gençlik Gücü, bugün 6’sı bonservisli 8 futbolcuya birden imza attırarak adeta gövde gösterisi yaptı

K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Gençlik Gücü, bugün 8 futbolcuya birden imza attırarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Başkan Osman Karamanlı ve yöneticiler eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna giden Gençlik Gücü’nün yeni transferlerinden Hasan Akkuyu, Kaan Arsu, Buğra Barın, Ahmet Saygı, Hasan Kanlı ve Emre Nalbant bonservisli olarak yeşil beyazlılara imza attılar. Erin Uluçlar ile Eran Kabidan ise kiralık olarak kendilerini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzaları attılar.

Gençlik Gücü geçtiğimiz yıl ise golcü İrfan Boşnak ve Türkiyeli stoper Çağdaş Çevik’i kadrosuna katmıştı.

