banner583
Küpdüşen saldırısı var!
Küpdüşen saldırısı var!
81 0
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
15 0
 
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
18 0
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
20 0
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
40 0
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
24 0
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
20 0
banner661
banner570

GG’den imza şov

banner476

Gençlik Gücü, bugün 6’sı bonservisli 8 futbolcuya birden imza attırarak adeta gövde gösterisi yaptı

GG’den imza şov
K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Gençlik Gücü, bugün 8 futbolcuya birden imza attırarak adeta gövde gösterisi yaptı.
Başkan Osman Karamanlı ve yöneticiler eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna giden Gençlik Gücü’nün yeni transferlerinden Hasan Akkuyu, Kaan Arsu, Buğra Barın, Ahmet Saygı, Hasan Kanlı ve Emre Nalbant bonservisli olarak yeşil beyazlılara imza attılar. Erin Uluçlar ile Eran Kabidan ise kiralık olarak kendilerini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzaları attılar.
Gençlik Gücü geçtiğimiz yıl ise golcü İrfan Boşnak ve Türkiyeli stoper Çağdaş Çevik’i kadrosuna katmıştı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.