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GG’den bir bomba daha

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GG’den bir bomba daha
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Süper Ligin başkent ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü transfer sezonun başlamasıyla birlikte başlattığı transfer bombalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonlarda Mağusa Türk Gücü’nün şampiyonluklarına katkı sağlayan yabancı forvet Peter Ebi, Gençlik Gücü ile anlaştı.
Yeni sezon öncesinde MTG yönetimiyle anlaşan Ebi kiralık olarak Gençlik Gücü’ne transfer oldu.
Gençlik Gücü bu transferi şöyle duyurdu:
"Hedef Belli, Hoş Geldin Peter EBİ! 

Ülkemizi yakından tanıyan, sergilediği performansı ile kardeş kulübümüz Mağusa Türk Gücü’ne katkı sağlayan Peter Ebi, 2023-2024 futbol sezonunda gollerini yeşil beyazlı forma altında sergilemek için kulübümüzle anlaşma sağladı. "
 
 
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