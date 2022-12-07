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GG’de Zaifoğlu-Güçsoy dönemi

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AKSA Süper Lig ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde teknik direktör Niyazi Göksun’un görevinden ayrılması sonrasında bir haftalık ara sonrasında yönetim Tolga Derviş Güçsoy ve Ahmet Zaifoğlu ile anlaştı

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GG’de Zaifoğlu-Güçsoy dönemi
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AKSA Süper Lig ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde yeni teknik heyet belli oldu. Osman Karamanlı başkanlığındaki ChinaBazaar Gençlik Gücü yönetimi Tolga Derviş Güçsoy ve Ahmet Zaifoğlu ile anlaştı. Takımın sportif direktörlük görevine Ahmet Zaifoğlu getirilirken, Tolga GüçsoyDervish ise takımı antrene edecek
Tolga Derviş Güçsoy – Ahmet Zaifoğlu ikilisi ChinaBazaar Gençlik Gücü ile ilk antrenmanlarına dün çıktılar.
İkili, ilk maçında bu hafta Pazar günü Yonpaş Dumlupınar ile karşılaşacak.
 
 
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