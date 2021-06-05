GG’de keyifler yerinde

Yeni sezonda mücadele edeceği K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefinde olacak olan ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde antrenmanlar yoğun tempoda devam ediyor.

Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu ise teknik heyet ve futbolcuların moralini yüksek tutmak için yoğun şekilde çalışırken, çeşitli etkinlikler yapıyor.

ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde haftanın son antrenmanı sonrasında yönetim kurulu futbolculara balık keyfi yaşattı. Yorucu geçen antrenmandan sonra ChinaBazaar Gençlik Gücü teknik heyet ve futbolcuları kendileri için pişirilen balık ve diğer yiyecekleri yiyerek keyifli bir akşam geçirdiler.



