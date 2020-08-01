GG’de Karamanlı sesleri

K-PET Süper Ligde başarısız bir sezon geçiren ve K-PET Birinci Lige düşen Gençlik Gücü, genel kurul gerçekleştirecek.

10 gün içinde gerçekleştirmesi hedeflenen genel kurul öncesinde Osman Karamanlı’nın adı başkan adayı olarak geçiyor.

Gençlik Gücü’nde Sırdaş Kaptanoğlu’nun başkanlıktan ayrılacak olması sonrasında yıllardır yönetim kurullarında özveri ile görev yapan Osman Karamanlı’nın başkan adayı olması bekleniyor.

