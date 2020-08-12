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GG’de Karamanlı devri başladı

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Gençlik Gücü, genel kurulda tek başkan adayı olan Osman Karamanlı, üyelerin onayıyla, Sırdaş Kaptanoğlu’nun yerine kulüp başkanı seçildi

GG’de Karamanlı devri başladı
Soydan SAKALLI
Yeni sezonda K-Pet Birinci Ligde mücadele edecek olan Gençlik Gücü’nde (GG) bu akşam olağan genel kurul gerçekleştirildi.
Cuma Erengil’in divan başkanı, İsmet Arkan ve Erol Ataöğün’ün divan sekreterliklerini yaptıkları olağan genel kurulda tek başkan adayı olan Osman Karamanlı, üyelerin onayıyla, Sırdaş Kaptanoğlu’nun yerine kulüp başkanı seçildi.

Kulübün eski başkanlarının ve sponsor Mazhar İkbal’ın da destek verdikleri Osman Karamanlı’nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
“Serdal Islandırıcoğlu, Umut Öksüz, Hüseyin Reis, Zeki Baloğlu, Özdemir İkizer, Süleyman Özdoğan, Ünsal Şener, Sırdaş Kaptanoğlu, Ahmet Öztemel, Hilmi Bolkan, Erdinç Selasiye, Hüseyin Ataöğün, Tahir Katmer"
 
 
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