GG’de Burgaç gitti, Kolcu geldi

Aksa Süper Ligin başkent ekibi China Bazaar Gençlik Gücü’nde teknik direktör Hasan Burgaç ile yollarını ayırırken, yeni teknik direktörünü de belirledi.

Başarılı teknik direktörlerinden Derviş Kolcu, Gençlik Gücü ile el sıkıştı.

Milli takım teknik heyetinde de görev yapan Derviş Kolcu, bundan sonra başkent ekibi için mesai harcayacak.

Bu sezon son olarak Yenicami’de görev yapan Kolcu, Süper Lig’in 14’üncü sırasında yer alan GG’yi yukarılara taşımak için adeta ateşten gömleği giydi.



