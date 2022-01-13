GG’de beş imza birden

AKSA 1. Lig ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü dün 5 oyuncuya birden imza attırdı.

Yeşil beyazlı ekip daha önceden anlaşmaya vardığı ve idmanlarına çıkardığı Özcan Saygı, Özgür Ongun, Mustafa Avcı, Raif Selden ve Yiğit Ateşalp'a bugün resmi imzayı attırdı.

Ligin ikinci devresinde süper lig hedefinde olan Gençlik Gücü’nde son transferler GG’ye güç katacak.

