banner762
banner753
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
19 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
123 0
 
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
64 0
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
17 0
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
35 0
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
5 0
72 0
banner661
banner726

GG’de beş imza birden

banner476

banner714
GG’de beş imza birden
AKSA 1. Lig ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü dün 5 oyuncuya birden imza attırdı.
Yeşil beyazlı ekip daha önceden anlaşmaya vardığı ve idmanlarına çıkardığı Özcan Saygı, Özgür Ongun, Mustafa Avcı, Raif Selden ve Yiğit Ateşalp'a bugün resmi imzayı attırdı.
Ligin ikinci devresinde süper lig hedefinde olan Gençlik Gücü’nde son transferler GG’ye güç katacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.