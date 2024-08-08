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GG’de Abu kalıyor

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GG’de Abu kalıyor
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China Bazaar Gençlik Gücü, 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, yabancı futbolcu arayışını da sürdürüyor.
China Bazaar Gençlik Gücü, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Sierra Leone Milli Takım futbolcusu Abu Dumbuya ile 2024 – 2025 sezonu için de anlaştı. Kısa süre içerisinde ülkeye gelecek olan Abu Dumbuya’nın takımda kalması kararlaştırıldı.
China Bazaar Gençlik Gücü teknik direktörü Turan Altay, Abu Dumbuya’yı stoper ve ön libero mevkilerinde kullanmayı planladığı bildirildi.
 
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