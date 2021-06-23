GG’de 2 imza daha

Birinci Ligde misafir olmayı hedefleyen Gençlik Gücü daha önce anlaşıp antrenmanlarına çıkardığı 2 futbolcuya resmi imzaları attırdı.

Ahmet Coşkun ile Ziya Can, başkan Osman Karamanlı eşliğinde attıkları imzalar ile yeşil beyazlılara transfer oldular.

Gençlik Gücü’nün, Göçmenköy’den transfer ettiği deneyimli futbolcu Ahmet Coşkun kiralık olarak imza atarken, Demirhan’dan transfer edilen Ziya Can, bonservisli olarak kadroya katıldı.

