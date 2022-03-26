GG, zirveye yürüyor

Aksa 1. Lig’in zirve mücadelesi veren ekiplerden olan China Bazaar Gençlik Gücü konuk ettiği play-off hattındaki ekiplerden Dörtyol’u farklı mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü

Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, Halil Erdem Canaloğlu

China Bazaar Gençlik Gücü: Seyit, Aşkın, Hasan Kanlı, Çağdaş, Sezgin(Mahmut), Orhan(Muhammed), Buğra(Hakan Eminoğlu), RaifAhmet Coşkun), Özcan, Özgür, Ümitcan(Yiğit)

SFC Dörtyol: Murat, Yaşar, Rifat, Ahmet Can(Melih), Berat, Atakan(İskender), Olgun, Selkan(Ömer Kotbaş), Eren, Mustafa Ali, Ayberk

Goller: Dk.23 Ümitcan, Dk. 53 Buğra, Dk. 57,64 Özgür (China Bazaar Gençlik Gücü)



Aksa Birinci Lig’de terfi mücadelesi veren China Bazaar Gençlik Gücü, konuk ettiği SFC Döretyol’u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek yoluna devam etti.

Dk.11. Ümitcan’ın çaprazdan sert şutunda Murat yatarak topu kontrol etti. 23. Hasan Kanlı’nın pasında Ümitcan topla buluştu. Ceza alanının çaprazından sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 1-0

Dk. 29. Özcan’ın pasında Özgür kale alanı içerisinde dönerek vurdu. Murat yakın mesafeden topu kornere çeldi.

Dk.31. Yaşar’ın ortasında ceza alanında boşta kalan Mustafa Ali kafayı vurdu. Eren dokunamadı ve top yandan dışarı gitti.

Dk. 45+4. Özgür-Raif paslaşmasında Özgür plase bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Top yan direkten döndü.

Dk.53. Buğra ceza alanı içerisinde çaprazda buluştu. Bekletmeden sert şutunda top uzak kale direği köşesinden ağlara gitti. 2-0

Dk. 57. Özgür kullandığı köşe vuruşunda topu direkt kale içine ortaladı. Kaleci Murat’ın müdahale edemediği top köşeden ağlara gitti. 3-0

Dk. 64. Sezgin savunmanın gerisinde topla buluştu. Pasında Özgür ceza alanı içerisinde bekletmeden vurdu. Top ağlara gitti. 4-0

Dk 79. Selkan’ın ortasında Mustafa Ali boş pozisyonda kafayı vurdu. Top az farkla dışarı gitti.

