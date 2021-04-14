GG, yasal yollara başvuracak

Gençlik Gücü yönetimi, başkan ve sponsorlarına karşı yapılacak asılsız iftiralara ve haberler karşısında yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. Kulüp yönetimi, KTFF seçimleri için ise aday göstermeyeceğini vurguladı

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, başkan Osman Karamanlı imzalı bir basın bildirisi yayınlarken, başkan ve sponsorlarına karşı yapılacak asılsız iftiralara ve haberler karşısında yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. Kulüp yönetimi, KTFF seçimleri için ise aday göstermeyeceğini vurguladı.

“ChinaBazaarGençlikGücü Türk Spor Kulübü 1952 yılından bugüne kadar Kıbrıs Türk futboluna ve de sporcusuna öncü olmuş, tüm toplum nezdinde centilmenliği ile kalplerde yer almıştır.

Son günlerde kamuoyunda 5 Haziran 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu seçimleri için kulüp, kulüp başkanımız Sn. Osman Karamanlı ve de sponsorumuz Sn. Suma Zafer aleyhinde yer alan haberleri üzüntü içerisinde takip etmekteyiz.

Bilinmelidir ki, dünolduğu gibi bugündeChina Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü kendi özerk yapısı gereği hiçbir baskı altında kalmadan kulüp çıkarlarını koruyacak şekilde kendi kararlarını üretmekte olup, üretilen kararları hayata geçirmektedir. Fakat bugünden itibaren başkanımıza ve de sponsorlarımıza yapılacak asılsız iftiralara ve/veya haberlere sessiz kalmayacağımızı, yasalar çerçevesinde gereken her türlü hukuki yola başvuracağımızı bildirmek isteriz.

Bu bağlamda 5 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde kulübümüzün herhangi bir adayı aday göstermeyeceğini ve de seçimgünü yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda oyunu ülke futbolunun çıkarlarıdoğrultusunda kullanacaktır.

Öte yandan

Son olarak tekrardan hatırlatmak isteriz ki, China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün tek amacı ülke sporuna hizmet etmektir. Her hangi bir bireyin veyahut bireylerin şahsi menfaatlarına hizmet etmek değildir.

