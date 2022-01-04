GG tecrübelilerle kadrosunu güçlendirdi

AKSA 1. Lig takımlarından ChinaBazaar Gençlik Gücü, 2 önemli transferle kadrosunu güçlendirdi.
Sezona yeniden Süper Lig’e yükselme hedefiyle başlayan ve devre arasına averajla Çetinkaya’nın ardından 4. sırada giren Yeşil beyazlılar, MiracleDeğirmenlik'ten Raif Selden'i ve Küçük Kaymaklı'dan Özgür Ongun'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
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