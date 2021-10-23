GG sonunu getirdi

ChinaBazaar Gençlik Gücü, Esentepe’yi konuk ettiği maçta ölüp ölüp dirilirken, son 5 dakikada Ümitcan ve Hasan Çirkin’in golleriyle maçı kazanıp, tırmanışını sürdürdü. Esentepe ise düşüşe devam etti

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Özal Çağlayan, Sertan Alkın

C.B. Gençlik Gücü: Emre, Aşkın, Erin, Ümitcan, Mahmut (Dk.70 Hasan Akkuyu), İrfan (Dk.89 Ziya), Sezgin, Hakan (Dk.70 Ahmet Coşkun), Eran (Dk.64 Muhammet), Çağdaş, Tayfun

Esentepe: Osman, Nersin, Mehmet Demir, Şenol(Dk.88 Ege), Emre, Eser (Dk.60 İlyas) (Deniz), Hüseyin Ermiş, Emek, Şükrü, Tuğra, Hüseyin Deynekli (Dk.88 Semih)

Goller: Dk.85 Ümitcan, Dk.87Hasan Çirkin (Gençlik Gücü)



AKSA Birinci Ligin altıncı haftasında ChinaBazaarGençlik Gücü, Esentepe’yi konuk ederken, galibiyetin son 5 dakikada kurtardı.

Niyazi Göksun’un göreve gelmesiyle toparlanan ChinaBazaar Gençlik Gücü, Esentepe’yi konuk ettiği maçta ölüp ölüp dirilirken, son 5 dakikada Ümitcan ve Hasan Çirkin’in golleriyle maçı kazanıp, tırmanışını sürdürdü. Esentepe ise düşüşe devam ederken, üst üste dördüncü maçını da kazanamadan tamamladı.

ChinaBazaar Gençlik Gücükarşısında 85 dakika boyunca işe yarayan Esentepe savunma planı, GG'nin son 5 dakikada bulduğu iki golle dağıldı.

0 – 0 bitecek gibi görünen maçı ChinaBazaarGençlik Gücü,Ümitcan 85’deki ve Muhammed Hasan Çirkin’in 87’deki golleriyle maçı 2 – 0 kazanıp 10 puana yükseldi.



(Foto: Richard BEALE)