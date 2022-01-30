GG sonradan açıldı

ChinaBazaar Gençlik Gücü konuk ettiği alt sıralardaki rakibi İncirli’yi 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Sertan Alkın, Halil Atlar

ChinaBazaar Gençlik Gücü: Emre, Tayfun, Çağdaş, Aşkın(Raif), Sezgin, Mustafa, Erin(Ahmet), Buğra, Hasan Akkuyu(Muhammet), Ümitcan(Özcan), Hasan Kanlı(Özgür)

İncirli:Ferhat, Hicabi(Ali İmam),Ahmet, Sami, Asilkan(Halil), Sezer, Halit(Fehim), Volkan(Ahmet Faik), Hikmet, Mehmet, Nahit .

Goller: Dk 4 Ahmet Arıtaş(İncirli), Dk. 36 Tayfun, Dk. 38 Hasan, Dk.63 Ümitcan, Dk. 86 Özgür (Gençlik Gücü)



AKSA 1. Lig’in ikinci devresinin ilk haftasında zirve mücadelesi veren China Bazaar Gençlik Gücü konuk ettiği alt sıralardan uzaklaşmak isteyen İncirli’yi 4-1 mağlup ederek averajla ikinci sıraya yükseldi.

İncirli 4. dakikada Ahmet Arıtaş’ın golüyle öne geçmesine karşın ev sahibi Gençlik Gücü 36. Dakikada tayfun ve 38. Dakikada Hasan Kanlı’nın golleriyle ilk devreyi 2-1önde tamamladı.

İkinci devreye daha iyi başlayan Gençlik Gücü 63. dakikada Ümitcan ile farkı ikiye çıkarırken, 86. dakikada oyuna sonradan giren Özgür Ongun skoru 4-1 yapan golü atarak maçın sonucunu da belirledi.



