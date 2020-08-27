GG solak peşinde

İsa TABAK

K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Gençlik Gücü, birçok transfer gerçekleştirirken, yeni transferler için de girişimlerini sürdürüyor.

Sol kanada takviye yapmak isteyen Gençlik Gücü, K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün kaptanı Agit Altan ve K-PET Birinci Ligden, K-PET Süper Lige yükselen Girne Halk Evi’nin sol kanat oyuncusu Çağdaş Arslan’dan birini kadrosuna katmayı hedefliyor.

