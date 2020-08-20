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GG savunmayı, Çağdaşla güçlendirdi

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GG savunmayı, Çağdaşla güçlendirdi
Gençlik Gücü, K-PET Birinci Ligde yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanırken, önemli transferler gerçekleştiriyor.
Teknik heyetin istekleri doğrultusunda transfer yapan Gençlik Gücü yönetimi savunmayı da Çağdaş ile güçlendirdi.
Türkiyeli başarılı stoper 2 sezon üst üste, Göçmenköy ve Mesarya'da şampiyonluk yaşadı.
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