GG savunmayı, Çağdaşla güçlendirdi

Gençlik Gücü, K-PET Birinci Ligde yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanırken, önemli transferler gerçekleştiriyor.

Teknik heyetin istekleri doğrultusunda transfer yapan Gençlik Gücü yönetimi savunmayı da Çağdaş ile güçlendirdi.

Türkiyeli başarılı stoper 2 sezon üst üste, Göçmenköy ve Mesarya'da şampiyonluk yaşadı.