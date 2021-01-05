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GG sahasına tadilat şart

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GG sahasına tadilat şart
Gençlik Gücü’nün (GG) antrenman sahası olarak kullandığı Kemal Deniz Antrenman Sahası yardım bekliyor.
Zemini yapılan bakım nedeniyle çok iyi durumda olan Kemal Deniz Antrenman Sahasını çevreleyen tel örgüler ise oldukça kötü bir duruma geldi. Kemal Deniz Antrenman Sahasının kuzey kısmındaki tellerin altı boşalmaya başlarken, teller yan yatıp, yıkılma tehlikesi yaşamaya başladılar.
Kemal Deniz Antrenman Sahasının tadilatının yapılması için Spor Dairesi geçtiğimiz yıl ihaleye çıkmıştı. Ancak gerekli prosedür tamamlanmadığı için Kemal Deniz Antrenman Sahası ihalesi iptal edilmişti.
 
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