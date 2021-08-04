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GG, Ocağa sürpriz yaptı

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GG, Ocağa sürpriz yaptı
Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile de maç eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.
Bugüne kadar oynadığı tüm hazırlık maçlarını farklı kazanan ve Süper Ligde yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Türk Ocağı, Birinci Lig ekibi Gençlik Gücü’ne 1 – 0 mağlup oldu.
Pia Bella Sahasında oynanan hazırlık maçında Gençlik Gücü’nün golünü Türk Ocağı futbolcusu Yunus kendi kalesine attı.
 
 
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