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GG'nin altın kızları sağlık kontrolünden geçti

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GG'nin altın kızları sağlık kontrolünden geçti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan Kadınlar Ligi’ne başvurular geçtiğimiz hafta tamamlanırken, ligde yer alacak olan sekiz takımdan biri olan China Bazaar Gençlik Gücü’nde sezona yönelik hazırlıklar sürüyor.
Bu çerçevede yeşil beyazlı ekip sağlık kontrollerine başladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sağlık sponsoru Memorial Hastanesi’ne şu ifadelerle teşekkür edildi:                                                                                                               
“Şampiyonluk yolunda emin adımlarla lig öncesi hazırlıklarını devam ettiren China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Kadın A Takımımız , bugün MEMORIAL Hastanesi sponsorluğunda sağlık kontrollerine başladılar.
Kulübümüzün sağlık sponsoru olan Memorial Hastanesi’ne teşekkürü bir borç biliriz.
Şampiyonluk İçin, OYNA GG”
 
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