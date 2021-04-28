GG mesajını verdi

Osman Karamanlı başkanlığındaki Gençlik Gücü Spor Kulübü yönetimi kısa bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Gençlik Gücü Spor Kulübü yönetimi, “Mesajımız açık ve nettir. Hep destek, Tam destek” “Oyna GG” açıklamasını yaptı.

