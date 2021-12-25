GG, lideri devirdi

China Bazaar Gençlik Gücü, Hasan Akkuyu ve Hasan Çirkin’in attığı gollerle lider Larnaka Gençler Birliği’ni mağlup ederek zirvedeki iddiasını artırdı. Larnaka Gençler Birliği ise Başkent deplasmanında yine kaybederek liderliği kaybetme tehlikesi yaşamaya başladı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Arif Malek, Fatih Bardakçıoğlu

ChinaBazaar Gençlik Gücü: Emre, Erin, Orhan, Ümircan, İrfan (65.Dk Ahmet Saygı), Hasan Akkuyu (85.Dk Ahmet Coşkun), Sezgin, Buğra (46.Dk Muhammet), Çağdaş, Tayfun (41.Dk Hakan Eminoğlu)

L.Gençler Birliği: Cengiz, Sertan Kurukafa, Yıldıray, Berk (85.Dk Mustafa İlkman), Salih, Bülent (54.Dk Ahmet Kara), Ndiaye, Osman, Cenker (75.Dk Sertan Bulut), Kadir, İsmet

Goller: 19.Dk Hasan Akkuyu,90+4.Dk Hasan Çirkin (ChinaBazaar Gençlik Gücü)



Birinci Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada ChinaBazaarGençlik Gücü kendi evinde lider Larnaka Gençler Birliği'ni konuk etti. Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki maçı Gençlik Gücü 2-0 kazanarak zirve adına önemli bir galibiyet aldı.

Karşılaşmada yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hasan Akkuyu ve Hasan Çirkin kaydetti.

15.Dk: Gençler Birliği atağında Sertan vuruşunu yaptı kaleci Emre gole izin vermedi ve dönen topu savunma uzaklaştırdı.

19.Dk: GG atağında Hasan, İrfan ile duvar paslaşması yaparak ceza sahasına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. ChinaBazaar Gençlik Gücü 1-0 Gençler Birliği

24.Dk: GG atağında Ümitcan soldan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Cengiz topu ayaklarıyla kurtarmayı başardı.

90+4.Dk: GG atağında Hakan soldan topu ceza sahasına ortaladı ve Muhammet’in vuruşunda top filelere gitti. ChinaBazaar Gençlik Gücü 2-0 Gençler Birliği

Bu sonuçla ChinaBazaar Gençlik Gücü puanını 30'a yükselterek zirve ile arasındaki puan farkını ilk devre biterken 2'ye düşürdü. Larnaka Gençler Birliği ise 32 puanda kaldı. Kırmızı siyahlı ekip yarın SFC Dörtyol'un alacağı sonuca göre ilk devreyi lider tamamlayabilir.

