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GG kamp yapacak

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GG kamp yapacak
AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonuna iddialı hazırlanan Gençlik Gücü, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kampa girecek.
Cumartesi gecesi Mağusa Türk Gücü ile hazırlık maçı yapacak olan Gençlik Gücü, Pazar günü ise Girne’de kampa girecek. Pia Bella Otel’de 4 gün kamp yapacak olan yeşil beyazlılar, Çarşamba günü kampı tamamlayacak. Gençlik Gücü, aynı gün Cihangir ile hazırlık maçı oynayacak.
 
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