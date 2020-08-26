GG kalesi Emre'ye emanet

Hamitköy ile 2 başarılı sezon geçiren Emre Nalbant'ın yeni takımı belli oldu.
K-PET Süper Lige hedefindeki Gençlik Gücü de Hamitköy ile bu başarıyı yaşayan yetenekli kaleciyi bonservisinin bulunduğu Lapta'dan transfer etti.
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