GG kalesi Emre'ye emanet

Hamitköy ile 2 başarılı sezon geçiren Emre Nalbant'ın yeni takımı belli oldu.

K-PET Süper Lige hedefindeki Gençlik Gücü de Hamitköy ile bu başarıyı yaşayan yetenekli kaleciyi bonservisinin bulunduğu Lapta'dan transfer etti.