GG ilk bombayı patlattı

K-PET Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve K-PET Birinci Lige düşen Gençlik Gücü transferde atağa kalktı.

Gençlik Gücü futbolumuzun en önemli golcülerinden olan Kasım Tağman'ı kadrosuna kattı.

Serbest transfer hakkı bulunan Kasım Tağman bu hakkını Gençlik Gücü'nden yana kullandı.

Kasım bugün Gençlik Gücü'nün eski başkanı Suma Zafer ile bir araya gelip kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.