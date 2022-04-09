GG gözünü Süper lige dikti

China Bazaar Gençlik Gücü konuk olduğu Mormenekşe'yi ikinci devrede bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek Süper Lig yolunda önemli bir engeli daha aşarak 2. sıradaki yerini korudu

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Kerem Eran, İsmail Egeli, Sertan Alkın

Mormenekşe:Mehmetsalih, Erdoğ, Tugay(Nasuh), Fetin, Aykut(Ertan), Hüseyin, Aziz, Gökay, Burak(Hasan Mercan), Mehmet, Süleyman

C. B. Gençlik Gücü: Seyit, Orhan, Çağdaş, Hasan Kanlı, Sezgin, Aşkın, Erin(Muhammet), Raif(Özcan), Hasan Akkuyu, Ümitcan, Özgür(Tayfun).

Goller: Dk. 46 Ümitcan, Dk. 65 Hasan Akkuyu(G.G)



Aksa 1. Lig’in 26. Haftasının üst sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmasında China B. Gençlik Gücü konuk olduğu Mormenekşe’yi ikinci devrede bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek 2. sıradaki yerini koruyarak Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı.

Maçın başından itibaren oyuna baskılı başlayan konuk G.Gücü oldu.

Dk. 20 Gençlik Gücü atağında sağ kanatta topla buluşan Hasan Akkuyu Mormenekşe ceza sahasına girerken önünü boşaltarak şutunda top kaleci Mehmetsalih topu tokatladı.

Dk. 22 Hızlı gelişen GG atağında Özgür topu uygun pozisyonda bulunan Erin'e bıraktı. Erin önünü boşaltarak şutunu attı yerden seken topu kaleci son anda kornere tokatladı.

Dk. 33 Mormenekşe ceza sahasının sağ köşesinde GG'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Raif'in vuruşunda defansa çarpan top kaleciyi konturbiyede bırakmasına karşın kaleci Mehmetsalih topu son anda parmaklarının ucuyla çelerek gole izin vermedi.

İlk devre 0-0 bitti.

İkinci devreye hızlı başlayan konuk Gençlik Gücü golü de buldu.

Dk. 46 Gençlik Gücü atağında ceza sahasında topla buluşan Ümitcan güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Dk. 65 Mormenekşe’nin beraberlik için yüklendiği dakikalarda Gençlik Gücü’nün kontra atağında Hasan Akkuyu Mormenekşe ceza sahasında topla buluşarak güzel bir golle skoru 2-0 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda Mormenekşe’nin çabaları gol getirmeyince maç Mormenekşe 0 – C.Bazaar Gençlik Gücü 2 şeklinde bitti.



