GG: "Emek hırsızlığı bu kadar kolay mı?"

China Bazaar Gençlik Gücü pazar günü oynadıkları Doğan T. Birliği maçında bariz hakem hatası ile maçı kaybettiklerini iddia ederek bu konuda bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması şöyle:

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak, geçtiğimiz hafta Doğan Türk Birliği ile oynadığımız maçta hakemlerin verdiği taraflı ve yanlış kararların sonucunda, emeklerimizin hiçe sayıldığına şahit olduk.

Ancak bu durum, sadece sahadaki hakem hatalarıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda Merkez Hakem Komitesi’nin maç atamalarında anlamsız umursamazlığı ve her hafta yapılan dikkatsiz atamalar bu adaletsizliğin asıl sorumlusu haline gelmiştir.

Böylesine haftanın en önemli maçına , ligin en iyi hakem dörtlüsünü atamak MHK‘nın görevidir . Sürekli tekrar eden hakem hataları, yalnızca takımımızı değil, ligin genelini ve tüm kulüplerin adalet duygusunu derinden yaralamaktadır.

Maçımızda görev alan orta hakem Şakir Azizoğlu’nun cesaretsiz, adaletsiz ve taraflı bir şekilde gördüğünü yorumlamaktan aciz maç yönetimi, açık açık yayıncı kuruluşun yaptığı yayınlarda gerek FIFA kokartlı uzmanlar gerekse de ülkemizin değerli spor yorumcuları tarafından yorumlanmıştır.

Şimdi soruyoruz;

Sayın Merkez Hakem Komitesi, haftanın en önemli maçı olarak nitelendirilen GG-DTB maçına hangi kritere göre bu hakem dörtlüsünü atadınız?

Maçın orta hakemi Şakir Azizoğlu’na böylesine kötü maç yönetimi sonucunda ceza verilecek mi? Yoksa ödül verilmeye devam mı edilecek?

Kardeş takımımız Doğan Türk Birliği’ni galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyoruz. Ancak bu maçın sonucunun hakem hatalarıyla

belirlenmiş olması, bizleri derinden yaralamıştır.

Bizler, adaletin olmadığı bir sahada mücadele etmeyi kabul etmiyoruz. Merkez Hakem Komitesi’nin daha fazla sorumluluk alarak, bu yanlışlara bir son vermesi gerekmektedir.

Son olarak ilgili hakem hatalarının sadece “bazılarını” ekte tüm kamuoyunun gözleri önüne sunuyoruz.

Taktir tüm kamuoyunundur!

Saygılarımızla

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu



