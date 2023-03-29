GG, elini kolunu sallayarak yarı finalde

Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlik Gücü konuk olduğu Lapta’yı ilk maçta olduğu gibi farklı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Stat:Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler:Abullah Genç, Hakan Gök, Serdar Gürpınar

Lapta: Okyanus, Doğuş, Mazlum, Samet, Hasan (Göksel), Kemal, Aytan (İsmail), Azad (Ahmet), Berkay (Süleyman), Mustafa, Barış (Necip)

Gençlik Gücü: Beren(Dk.46 Emre), Turgut Kaan, Sezgin (Mahmut), Aşkın, Ali (Fırat), Erin, Ümitcan (Hasan Akkuyu), İbrahim, LungeloMishali, Hasan B. Seyhan, Özgür(Emre)

Goller: Dk.14 (P) Hasan Ozansoy (Lapta) – Dk.25 Hasan B. Seyhan, Dk.29 Ümitcan Babahan, Dk.45, 81 ve 82 LungeloMishali (G. Gücü)



Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Süper Lig ekibiChinaBazaar Gençlik Gücü’nü konuk olduğu Birinci Lig ekibi Lapta’yı yine farklı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İlk maçı 4-0 kazanan Gençlik Gücü, Şehit Şevket Kadir Stadı’nda oynanan ikinci maçı da 5 -1’lik skorla kazanarak adını toplamda 9-1’lik skorla yarı finale yazdırdı.

Gençlik Gücü’ne farklı galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Hasan Seyhan, 29. dakikada Ümitcan Babahan, 45, 81 ve 82. dakikalarda LungeloMishali kaydetti. Lapta’nın tek sayısı 14. dakikada penaltıdan Hasan Ozansoy’dan geldi.

