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GG düştü, Çetinkaya düşme hattında

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GG düştü, Çetinkaya düşme hattında
11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:26

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Süper Ligde 27. Hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

27. Hafta maçlarından sona 2 Başkent ekibinden Gençlik Gücü’nün küme düşmesi kesinleşirken, Düzkaya’nın kazanmasıyla Çetinkaya düşme hattına geriledi. Düzkaya ise haftalardan sonra playout hattına çıktı.

K-PET Süper Ligde 27. Haftanın günün

27. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Gönyeli – Göçmenköy, 3-1

Yenicami – Çetinkaya, 3-1

Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı, 3-2

Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 1-2

Düzkaya – Cihangir, 4-1

Hamitköy – Yeşilova, 0-0

BinatlıMağusa Türk Gücü, 1-6

Gençlik Gücü – Türk Ocağı, 1-3

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

1. Mağusa Türk Gücü 27 21 4 2 92 30 62 67
2. Doğan Türk Birliği 27 16 5 6 54 34 20 53
3. Merit Alsancak Yeşilova 27 16 4 7 70 43 27 52
4. Yenicami AK 27 14 6 7 78 50 28 48
5. Türk Ocağı Limasol 27 13 9 5 47 33 14 48
6. Cihangir GSK 27 13 4 10 63 48 15 43
7. Lefke TSK 27 11 5 11 45 50 -5 38
8. Baf Ülkü Yurdu 27 10 5 12 36 50 -14 35
9. Küçük Kaymaklı TSK 27 10 5 12 48 52 -4 34
10. Göçmenköy İYSK 27 9 6 12 38 51 -13 33
11. Gönyeli SK 27 10 2 15 53 66 -13 32
12. Hamitköy ŞHSK 27 9 5 13 45 61 -16 32
13. Binatlı YSK 27 8 6 13 43 55 -12 30
14. Düzkaya KOSK 27 7 3 17 38 72 -34 24
15. Çetinkaya TSK 27 6 5 16 34 52 -18 23
16. Gençlik Gücü TSK 27 3 6 18 29 66 -37 15
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