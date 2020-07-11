GG düştü, Çetinkaya düşme hattında

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Süper Ligde 27. Hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
27. Hafta maçlarından sona 2 Başkent ekibinden Gençlik Gücü’nün küme düşmesi kesinleşirken, Düzkaya’nın kazanmasıyla Çetinkaya düşme hattına geriledi. Düzkaya ise haftalardan sonra playout hattına çıktı.
K-PET Süper Ligde 27. Haftanın günün
27. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Gönyeli – Göçmenköy, 3-1
Yenicami – Çetinkaya, 3-1
Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı, 3-2
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 1-2
Düzkaya – Cihangir, 4-1
Hamitköy – Yeşilova, 0-0
Binatlı – Mağusa Türk Gücü, 1-6
Gençlik Gücü – Türk Ocağı, 1-3
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|27
|21
|4
|2
|92
|30
|62
|67
|2.
|Doğan Türk Birliği
|27
|16
|5
|6
|54
|34
|20
|53
|3.
|Merit Alsancak Yeşilova
|27
|16
|4
|7
|70
|43
|27
|52
|4.
|Yenicami AK
|27
|14
|6
|7
|78
|50
|28
|48
|5.
|Türk Ocağı Limasol
|27
|13
|9
|5
|47
|33
|14
|48
|6.
|Cihangir GSK
|27
|13
|4
|10
|63
|48
|15
|43
|7.
|Lefke TSK
|27
|11
|5
|11
|45
|50
|-5
|38
|8.
|Baf Ülkü Yurdu
|27
|10
|5
|12
|36
|50
|-14
|35
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|27
|10
|5
|12
|48
|52
|-4
|34
|10.
|Göçmenköy İYSK
|27
|9
|6
|12
|38
|51
|-13
|33
|11.
|Gönyeli SK
|27
|10
|2
|15
|53
|66
|-13
|32
|12.
|Hamitköy ŞHSK
|27
|9
|5
|13
|45
|61
|-16
|32
|13.
|Binatlı YSK
|27
|8
|6
|13
|43
|55
|-12
|30
|14.
|Düzkaya KOSK
|27
|7
|3
|17
|38
|72
|-34
|24
|15.
|Çetinkaya TSK
|27
|6
|5
|16
|34
|52
|-18
|23
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|27
|3
|6
|18
|29
|66
|-37
|15