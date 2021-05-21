GG'den Akkuyu bombası

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Gençlik Gücü, önemli isimlerle kadrosunu takviye etmeye devam ediyor.
K-PET Birinci Ligde şampiyonluğu hedefleyecek olan Gençlik Gücü, Hamitköy'ün yıldızı Hasan Akkuyu ile anlaştı. Yeşil beyazlılarda 10 numaralı formayı giyecek olan Hamitköy'ün eski 7 numarası, Gençlik Gücü eski başkanı Suma Zafer ile buluşup el sıkıştı.Hasan trasnfer sezonunun açılmasıyla yeni takımına imza atacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.