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GG'den Akkuyu bombası

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GG'den Akkuyu bombası
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Gençlik Gücü, önemli isimlerle kadrosunu takviye etmeye devam ediyor.
K-PET Birinci Ligde şampiyonluğu hedefleyecek olan Gençlik Gücü, Hamitköy'ün yıldızı Hasan Akkuyu ile anlaştı. Yeşil beyazlılarda 10 numaralı formayı giyecek olan Hamitköy'ün eski 7 numarası, Gençlik Gücü eski başkanı Suma Zafer ile buluşup el sıkıştı.Hasan trasnfer sezonunun açılmasıyla yeni takımına imza atacak.
 
 
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