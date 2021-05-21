GG'den Akkuyu bombası

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Gençlik Gücü, önemli isimlerle kadrosunu takviye etmeye devam ediyor.

K-PET Birinci Ligde şampiyonluğu hedefleyecek olan Gençlik Gücü, Hamitköy'ün yıldızı Hasan Akkuyu ile anlaştı. Yeşil beyazlılarda 10 numaralı formayı giyecek olan Hamitköy'ün eski 7 numarası, Gençlik Gücü eski başkanı Suma Zafer ile buluşup el sıkıştı.Hasan trasnfer sezonunun açılmasıyla yeni takımına imza atacak.



