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GG'de, Yürekli gitti, Göksun geldi

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GG'de, Yürekli gitti, Göksun geldi
AKSA 1. Lig'in Lefkoşa ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü'nde kötü gidşatın faturası teknik direktör Kemal Yürekli'ye kesildi.
İlk 2 hafta sonunda puanla tanışamayan China Bazaar Gençlik Gücü takımında teknik direktör Kemal Yürekli ile yollar ayrılırken, yönetim kurulu yeni teknik direktörünü de belirledi.
China Bazaar Gençlik Gücü'nde geçtiğimiz sezonlarda yine takımın başında olan Niyazi Göksun'la anlaşma sağlandı. 
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