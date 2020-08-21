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GG'de rota Emre ve Ozan

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GG'de rota Emre ve Ozan
Gençlik Gücü kaleci Raif ile yolları ayırdıktan sonra kaleci transferi arayışına girdi.
Yeşil beyazlılar, sezonu Hamitköy'de geçiren Emre Nalbant ile sezonu Göçmenköy'de geçiren Ozan ile temasa geçti.
Ozan'ın askere gidecek olmasından dolayı Gençlik Gücü'nde ilk tercihin Hamitköy ile 2 başarılı sezon geçiren Emre olduğu öğrenildi.
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