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GG altyapıya takviye yaptı

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GG altyapıya takviye yaptı
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Gökhan Kuzu
China Bazaar Gençlik Gücü alt yapısını güçlendirmek için transfer çalışmaları yürütürken, kadroya transferler gerçekleştirdi. China Bazaar Gençlik Gücü Beren Yusuf Tumani, Baran Kıbrıslı, Mehmet Kurkmaz, Suat Agayev’i kadrosuna kattı. Yeşil beyazlılar ayrıca İrfan Manga’yı da 1.5 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etti.
 
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