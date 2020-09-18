GG alt yapıya yatırım yaptı

K-PET Birinci Ligde misafir olmak için A takımına birçok transfer gerçekleştiren Gençlik Gücü, U20 takımına da takviye yapmaya başladı.

Yenicami Akademiden yetişen Ali Erdinç Aksaygın, bonservisli olarak Gençlik Gücü’ne transfer oldu. Ali dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attığı imza ile yeni takımının formasını giydi. İmza töreninde Gençlik Gücü yöneticisi Ahmet Öztemer de yer aldı.

