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Geri dönüşlerin maçında zafer Fenerbahçe'nin

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, 2-1 geriye düştüğü maçta deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertlilerin galibiyet golü 90+12'de Sofyan Amrabat'tan geldi

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Geri dönüşlerin maçında zafer Fenerbahçe'nin
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Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetti. İlk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede, Trabzonspor 67'de 2-1'i yakaladı.

Sarı-lacivertliler; 75'te Dzeko ve 90+12'de Amrabat'ın golüyle galibiyete uzandı.

Fenerbahçe, 42'de Fred'in golüyle devreye 1-0 önde girdi.

Trabzonspor, 59 ve 67'de Simon Banza'nın penaltıdan kaydettiği gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.

Sarı-lacivertliler, 75'te Edin Dzeko'nun kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı.

90+12'de Sofyan Amrabat sahneye çıktı ve Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü kaydetti. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Karadeniz ekibi 12 puanda kalırken, Fenerbahçe ise puanını 23'e yükseltti.

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