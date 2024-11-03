Geri dönüşlerin maçında zafer Fenerbahçe'nin

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetti. İlk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede, Trabzonspor 67'de 2-1'i yakaladı.
Sarı-lacivertliler; 75'te Dzeko ve 90+12'de Amrabat'ın golüyle galibiyete uzandı.
Fenerbahçe, 42'de Fred'in golüyle devreye 1-0 önde girdi.
Trabzonspor, 59 ve 67'de Simon Banza'nın penaltıdan kaydettiği gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.
Sarı-lacivertliler, 75'te Edin Dzeko'nun kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı.
90+12'de Sofyan Amrabat sahneye çıktı ve Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü kaydetti. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Karadeniz ekibi 12 puanda kalırken, Fenerbahçe ise puanını 23'e yükseltti.