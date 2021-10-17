Gergin maçta Yalova, Maraş’ı yendi

Yalova, zorlu Maraş deplasmanından 3 puan çıkarırken, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maraş ise üst üste ikinci mağlubiyetini alıp düşüşünü sürdürdü. Maç sonunda tribünlerde gerginlik yaşandı

Stad: Necip Halil KartalStadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Sabriye Atikoğlu, Ali Akçınar

Maraş: Oğuzhan, Hüseyin (Doğuhan), Eray, Ramazan, Mustafa Zorba, Mehmet Çavuş (Ali Çil), Selkan (Mustafa İnanç), Serkan, Mustafa Köleli, Eren, Hasan Özçelik (Çağrı)

Yalova: Sercan, Civan, Sergülen, Hasip, Özcan, Ahmet, Selçuk, Yasin (Çağan), Erkan, Hakan (İbrahim), Eyüp (Mehmet)



AKSA Birinci Ligi’nde Yalova zorlu Maraş deplasmanında aldığı 2 – 1’lik galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırırken, çıkışını sürdürdü.Maraş ise evinde ilk kez mağlup oldu.

Maçın ilk devresinde karşılıklı ataklardan Yalova golü buldu. 5. Dakikada serbest vuruştan Hakan Demir golü attı. 0-1

Devrenin geriye kalan bölümünde Maraş eşitlik için yüklenirken, Yalova da kontra ataklarla rakibine karşılık verdi.

İkinci devre de karşılıklı ataklarla başlarken, Selçuk’un şutunda Hüseyin Yeşilbaş'a çarpan top kaleci Oğuzhan’ıyanıltıp filelere gitti.0 – 2

golden sonra Maraş rakibinin üzerine yüklendikçe yüklendi. 78. Dakikada Ali Çil kafa ile farkı 1’e indirdi. 1-2 85. dakikada iki takım futbolcuları arasında çıkan tartışma sonrasında Maraş kalecisi Oğuzhan, ikinci sarı karttan kırmızı kartgördü.

Uzatma anlarında baskısını artıran Maraş’ta Mustafa Köleli'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp geri dönerken, maç da 1 – 2 sona erdi.

