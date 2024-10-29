Gergin maçta kazanan çıkmadı

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Mustafa Öztuğay, Yusuf Atlar, Hasan Baldan

Mormenekşe: Haluk, , Ertan, Isaac, Fetin, İsmet, Sami Tünsay, Arda, Ramazan(Aygün), Justice(Cafer), Mehmetali, Erhan

Maraş:Ramazan, Ahmet Hellaç(Altay), Serkan(Ahmet Alçıkaya), Oğuz, Çağın, Osman, Aras(Okan), Ender, İlhan(Süleyman), Emre, Ali.

Goller: Dk. 90 Ertan(Pen)(Mormenekşe), Dk. 90 Süleyman(Maraş)



İBRAHİM DALOĞLU

Aksa 1. Lig 6. Haftasının erteleme maçlarından Mormenekşe ile Maraş arasındaki zorlu karşılaşmadan kazanan çıkmadı.

Maç boyunca her iki takımında karşılıklı ataklar yapmasına karşın goller uzatma anlarında geldi ve karşılaşma 1 – 1 tamamlandı.

Dk.9 Mormenekşe'nin kullandığı serbest vuruşta Mehmetali Öztemiz'in ortasında Erhan müsait pozisyonda kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk. 10 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında İsmet'in pasıyla Maraş defansının arkasında buluşan Erhan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top ters köşeden auta gitti.

Dk. 31 Maraş atağında Ahmet Hallaç'ın pasıyla Mormenekşe ceza sahasının önünde topla buluşan Emre'nin şutunda top kalecide kaldı.

Dk. 33 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Mehmetali'nin pasıyla defans arkasında topla buluşan Erhan'ın şutunda top köşeden ağlara gitti ancak yan hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Dk.45 Mormenekşe'nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan İsmet'in ortasında arka direkte Erhan'ın kafa vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

İkinci devreye yine atak başlayan Mormenekşe 53. Dakikada kazandığı penaltıyı Erhan kullanırken, topu ağlara gönderemeyerek penaltıyı değerlendiremedi.

Bu dakikadan sonra Mormenekşe karşısında Maraş da özellikle Süleyman’ın oyuna girmesinden sonra pozisyonlar üretse de kaleci Haluk’u geçemedi.

Maçın son bölümünde Maraş aradığı golü 90. dakikada Süleyman’ın kafa golüyle bularak 1 – 0 öne geçerken, 90+6 da kaptan Ertan kendisine yapılan hareketten kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1 – 1

Maç sonunda Maraş takımı ve taraftarları hakem Mustafa Öztuğay’a yoğun itirazda bulundu.



