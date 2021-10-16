Gençlik’in gücü ‘tecrübelileri’

AKSA 1. Lig 5. hafta mücadelesinde ChinaBazaar Gençlik Gücü konuk olduğu güçlü rakibi Yeni Boğaziçi’ni tecrübeli futbolcuları İrfan ve Hakan’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı

Stad: Yeni Boğazi Mehmet Ergün Osman StadıHakemler: Tufan Çerçioğlu, Necmi Bulut, İsmail EgeliYeni Boğaziçi: Remzi, Ali, Mehmet, Hüseyin(Mert), Çağrı(Serhat), Mehmetali, Eli Amir(Ahmet), Zübeyir(Tolga), Mehmet Çağakan, Oytun, CemilChinaBazaar Gençlik Gücü: Emre, Tayfun, Erin, Sezgin, Orhan, Eran, Mahmut(Ahmet), Çağdaş, Ümitcan, Hakan(Muhammet)(Ziya Can), İrfanGoller: Dk. 23 İrfan, Dk. 64 Hakan(Gençlik Gücü)AKSA 1. Lig 5. Hafta mücadelesinde sezona iyi başlayamayan Gençlik Gücü konuk olduğu Yeni Boğaziçi’ni tecrübeli futbolcuları İrfan ve Hakan’ın ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.Ev sahibi Yeni Boğaziçi’nin birçok futbolcusunun sakatlık veya temaslı olması nedeniyle oynanaması nedeniyle istediği oyunu ortaya koyamadığı karşılaşmada konuk Gençlik Gücü maç boyunca kontrollü ve daha organize bir oyunla galibiyeti elde etti.Maçın ilk devresine iyi başlayan konuk Gençlik Gücü organize ataklarla Yeni Boğaziçi ceza sahasına gelirken aradığı golü devre ortasında buldu.Dk. 23 Gençlik Gücü'nün sağ kanattan gelişen atağında Eran'ın Yeni Boğaziçi ceza alanına yaptığı ortada boşta kalan İrfan güzel bir kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi. 0-1İlk devrenin son dakikalarında Yeni Boğaziçi takımı beraberliği yakalamak için geliştirdiği ataklarda Zübeyir’in ortasında arka direkte Hüseyin müsait pozisyonda topu auta attı.İkinci devreye ev sahibi daha istekli başladı.Dk. 52 Yeni Boğaziçi atağında Mehmetali’nin pasıyla Gençlik Gücü ceza alanı sol köşesinde topla buluşan Cemil'in sert vuruşunda top yan direkten auta gitti.Dk. 65 Gençlik Gücü atağında sol kanatta topla buluşan Sezgin'in Yeni Boğaziçi ceza sahasına yaptığı ortada Hakan gelen topa şık bir dokunuşla topu ağlara gönderdi. 0-2Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçın skoru Yeni Boğaziçi 0 – GG 2 şeklinde oluştu.