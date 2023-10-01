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Gençlik’in Gücü Mesarya’yı ezdi geçti

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Gençlik Gücü sezonun ilk haftasındaki galibiyetin ardından ikinci haftada da konuk ettiği Mesarya’yı net bir skorla 3 – 0 mağlup ederek maç fazlasıyla lider oldu

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Gençlik’in Gücü Mesarya’yı ezdi geçti
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STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Berk Bağrıkara
C.B. Gençlik Gücü: Seyit Geçici, Ali, (Orhan Çokbekler), Afün, Turgut, Necati Genç, (Kaan), Abu Dumbuya, Ümitcan Babahan, Mahmur (Muhammet Nazik), İbrahim(Özgür Ongun), Hasan Akkuyu (Erin), Peter Ebi,
Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Mustafa, Okan, Tacettin,(Eren), Emrecan (Can), Abdullah Erol, Çağlar Toklu, (Oğuzhan), Ahmet Can (Mustafa Korkmaz), Lukman Adefemi , Juan Felipe, Mehmetali (Oğulcan)
Goller: Dk.31 ve Dk.62 İbrahim Köse Dk.45 Mahmut Yumuşak (G.Gücü)
Kırmızı Kart: Dk.80 Peter Ebi (G.Gücü
 
AKSA Süper Lig’in 2’nci haftasında Mesarya’yı konuk eden China Bazaar Gençlik Gücü maçı 3-0 kazanarak 2’de 2 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede yeşil beyazlıların golleri 31 ve 62’nci dakikalarda İbrahim Köse ve 45’inci dakikada Mahmut Yumuşak’tan geldi.
Yeşil beyazlı ekibin yabancı oyuncusu Peter Ebi 80'inci dakikada kırmızı kart gördü ve Gençlik Gücü mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
China Bazaar Gençlik Gücü aldığı bu rahat galibiyetle puanını 6’ya yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Mesarya ise ligde iki hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 2 2 0 0 5 1 4 6
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 2 2 0 0 4 1 3 6
3. Cihangir GSK 2 2 0 0 5 3 2 6
4. Miracle Karşıyaka ASK 2 1 1 0 6 1 5 4
5. Yenicami AK 2 1 1 0 5 3 2 4
6. Doğan Türk Birliği 2 1 1 0 4 3 1 4
7. Mağusa Türk Gücü 1 1 0 0 7 1 6 3
8. Göçmenköy İYSK 2 1 0 1 6 4 2 3
9. Alsancak Yeşilova SK 2 1 0 1 4 4 0 3
10. Lefke TSK 2 1 0 1 1 1 0 3
11. Türk Ocağı Limasol 2 0 1 1 1 3 -2 1
12. Pera L. Gençler Birliği SK 1 0 0 1 1 3 -2 0
13. Yeniboğaziçi DSK 2 0 0 2 2 6 -4 0
14. Mesarya SK 2 0 0 2 0 4 -4 0
15. Küçük Kaymaklı TSK 2 0 0 2 2 8 -6 0
16. Çetinkaya TSK 2 0 0 2 1 8 -7 0
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