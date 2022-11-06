Gençlik’in Gücü, Doğan’a yetmedi

Aksa Süper Ligin 7. Haftasında son haftaların çıkıştaki ekibi Doğan Türk Birliği, konuk olduğu geçtiğimiz haftanın galibi Gençlik Gücü’nü ikinci devrede bulduğu gollerle 3 – 0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü

Atatürk StadıMehmet Sezener, Sertan Alkın, Berk BağrıkaraKemal Bağbal, Abbas Osum,(Dk.84 Yaşar), Turgut K. Çoban, Erin Uluçlar(Dk.84 Muhammet), Orhan Çokbekler, Ümitcan Babahan, Hasan Akkuyu, Sezgin Dağ (Dk.70 Raif), Rifat Kanıöz, Behiç Kum (Dk.77 Mahmut Yumuşak), Charlton MashumbaOzan Moroğlu, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy (Dk.78 Aydın), Mustafa K. Atlar, Halil Turan (Dk.64 Arda E. Metin), Faoruk Dadzie (Dk.87 Güvenç), Tansel Ekingen (Dk.87 Koral), Emin Atabek, Ali Akbulut (Dk.64 Kenan),Ali Savaşan, Billy Michael,Dk.63 ve 82 Tansel Ekingen Dk.86 Kenan Oshan (DTB)Dk.85 Rifat Kanıöz (G.Gücü)AKSA Süper Lig’in 7’nci haftasında China Bazaar Gençlik Gücü’nün konuğu olan Doğan Türk Birliği ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı 3-0 kazanarak yoluna devam etti.Karşılaşmada sarı lacivertlilerin golleri 63 ve 82’nci dakikalarda Tansel Ekingen, 86’ncı dakikada da Kenan Oshan’dan geldi.Ev sahibi ekipte Rifat Kanıöz 85’inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Doğan Türk Birliği aldığı bu galibiyetle galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve ligdeki puanını 12’ye yükseltti. China Bazaar Gençlik Gücü ise aldığı mağlubiyet sonrasında 6 puanda kaldı.