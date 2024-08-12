banner913
banner932
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
10 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
28 0
 
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
40 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
34 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
29 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
55 0
banner1032

Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulma aşamasında

banner1020

KTFF Başkanı Sertoğlu: "Bu ülkede spor, bakanlık seviyesinde idare edilmesi gereken boyuttadır" diyerek öncü oldukları Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulma aşamasında olmasından dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını kaydetti

banner1045
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulma aşamasında
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, uzun yıllardır dillendirdikleri ve her platformda yüksek sesle söyleyip mücadelesinde öncü oldukları Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulma aşamasında olmasından dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın varlığının ülke sporunun gelişiminde çok önemli katkıları olacağına yürekten inandığını ifade eden Sertoğlu, “Şahsen benim de devamlı surette ayrı bakanlık konusunda demeçlerim ve görüşmelerim oldu. Bu konuda öncülük de ederek sürecin olgunlaşması ve gelişmesi için çok mücadele verdik.” diye konuştu. Sertoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçeceğini ve bu konuda hükümetin yanı sıra muhalefetin de destek olması gerektiğini belirterek, “Spor için bir bakanlık olmazsa olmazdır. Bu ülkede sporun gelişmesini, gençliğin iyi yetişmesini istiyorsak ancak bu şekilde bunu başarabiliriz. Bu ülkede spor artık bir dairenin idare edebileceği boyutta değil, bakanlık seviyesinde idare edilmesi gereken boyuttadır.” ifadelerini kullandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.