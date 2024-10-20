Gençlik, Tepe’de güçlü

Konuk olduğu Gönyeli’yi 3 -1 mağlup eden China Bazaar Gençlik Gücü zirve takibine devam etti. Gençlik Gücü’nün gollerini Hasan Akkuyu(2) ve Fofana atarken, Gönyeli’nin tek golü İbrahim Çıdamlı’dan geldi

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Şahin Coşkun

Gönyeli: Remzi, Ahmetcan, Mahmut, Hasan, Berkem, Ladji, İbrahim, Mustafa, Doukara, İ.Çıdamlı, Ömer

Chına Bazaar G.Gücü: Kemal, Çağrı, Necati, İ.Köse, Fofana, Dıouf, Ahmet, Mustafa, Arif, İ.Karadal

Goller: 41’Fofana, 53-90’Hasan Akkuyu(G.Gücü)51’İbrahim Çıdamlı(Gönyeli)



Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 5.hafta maçında Chına Bazaar Gençlik Gücü deplasmanda puansız Gönyeli’yi 3-1 mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam ederken, Gönyeli ligde bir kez daha puanla tanışamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar vardı ancak her iki takımda ilk bölümde gol atma başarısı gösteremedi.

Daha sonra oyundaki üstünlüğünü artıran Chına Bazaar Gençlik Gücü 41.dakikada geliştirdiği atakta yıldız oyuncusu Fofana ile golü buldu ve devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi ekip oldu ve 51.dakikada gelişen Gönyeli atağında İbrahim Çıdamlı attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Bu gole Chına Bazaar Gençlik Gücü erken cevap verdi ve 53.dakikada gelişen atakta ceza alanı içine yapılan ortaya Hasan Akkuyu kafayı vurdu ve takımını bir kez daha öne geçirdi 2-1.

Gönyeli’nin ilerleyen dakikalardaki gol çabası yetersiz kaldı ve maçın 90.dakikasında gelişen Gençlik Gücü atağında Hasan Akkuyu bir kez daha sahne aldı ve attığı golle skoru 3-1 yaptı.

(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)

