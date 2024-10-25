Gençlik Gücü’ne, Değirmenlik freni

Açılış karşılaşmasında konuk olduğu CB Gençlik Gücü’nü Sertan Kurukafa ve Hüseyin Deynekli’nin golleri ile 2-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik 3 puanın sahibi oldu

Yer: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Abdülkadir KaradağCB Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Ahmet Sönmez, Çağrı Kral, Hasan Akkuyu (Dk 20 Ali Öztürk), Abu, Necati Genç, İbrahim Köse (Dk 10 Ali Akbulut), Arif Uysal, Mustafa Sakallı, İbrahim Karadal, Fofana (Dk 72 Ümitcan Babahan).Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Mustafa Vardi, Adil Uçar, Emirhan Çil, Ünal Kaya, Yakup Şen, Şükrü Erdoğan, Semih Ünaldı (Dk 90+4 Fırat Ersalan), Akabueze, Hüseyin Deynekli (Dk 90+6 Mehmet Göktaş), Sertan Kurukafa (Dk 88 Balde).Goller: Dk 65 Sertan Kurukafa, Dk 79 Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik).Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Altıncı haftanın açılış karşılaşmasında CB Gençlik Gücü Miracle Değirmenlik’i konuk etti.Açılış karşılaşmasında konuk olduğu CB Gençlik Gücü’nü 2-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik 3 puanın sahibi oldu. Sertan Kurukafa ve Hüseyin Deynekli’nin golleri ile rakibini mağlup eden Miracle Değirmenlik, ligdeki üçüncü galibiyetini alarak puanını 9’a yükseltti.2.dk: Etkili gelişen CB Gençlik Gücü atağında İbrahim Köse’nin son çizgiden etkili ortasına kimse dokunamadı.4.dk: CB Gençlik Gücü’nün kazandığı serbest atışta, Arif Uysal’ın etkili vuruşunu kaleci Hasan Piro çift yumrukla uzaklaşırdı.43.dk: Sol kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Akabueze’nin havalandırdığı topa arka direkte Hüseyin Deynekli istediği vuruşu yapamadı.49.dk: Miracle Değirmenlik’in kazandığı serbest atışta Akabueze’nin etkili vuruşunu kaleci Kemal çift yumrukla uzaklaştırdı.64.dk: CB Gençlik Gücü atağında ceza alanı içerisinde Arif’in vuruşu kaleci Hasan’da kaldı.65.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih’in pasında Sertan takımını öne geçirdi.0-178.dk: Sağ kanattan gelişen CB Gençlik Gücü atağında yapılan ortada Ali Akbulut’un kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.79.dk: Miracle Değirmenlik’in geliştirdiği yeni bir atakta Hüseyin Deynekli rahat bir gole imza attı.0-286.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında topu kazanan Şükrü’nün uzun süre taşıdığı top sonrasında pasında Hüseyin Deynekli boş pozisyonda dokunamadı.90+5.dk: Etkili gelişen Miracle Değeimenlik atağında Balde karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla auta gitti.Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Miracle Değirmenlik galibiyeti ile sona erdi.