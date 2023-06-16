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Gençlik Gücü’nden ‘Genç’ transfer

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Gençlik Gücü’nden ‘Genç’ transfer
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Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik Gücü yönetimi geçtiğimiz gün Doğan Türk Birliği’nden bonservisiyle transfer ettiği Ali Akbulut’un ardından dün de Yonpaş Dumlupınar’dan Necati Genç’i renklerine bağladı.

Alt yapısını İngiltere’de alan ve son iki sezondur Mağusa ekibi Yonpaş Dumlupınar’da mücadele eden sol ayaklı Necati Genç dün Gençlik Gücü yönetimiyle anlaşmaya vararak yeni sezonda yeşil beyazlı formayı terletecek.

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