Gençlik Gücü’nde üçü bir yerde

Puma Kadınlar Liginin finalinde kupaya uzanan takım yine China Bazaar Gençlik Gücü oldu. Sezon başında oynanan ilk Süper Kupası’yı müzesine götürerek sezona giren, daha sonra Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nı da kazanan Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımı Puma Kadınlar Lig Kupası’nı da kazanarak üçte üç yapmayı başardı.Kalabalık bir seyirci önünde oynanan final maçında rakibi Dem’s Cons Mağusa Spor Akademisini 5-4 yenen Gençlik Gücü bu sezonki üçüncü kupasını da kazanmış oldu.Orta hakemliğini Sabriye Atikoğlu’nun yaptığı karşılaşmanın ilk devresini Dem's Cons MSA takımı 3 – 2 önde bitirmesine karşın Gençlik Gücü takımı ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 5-4 galip ayrılmasını bildi.Maç sonunda yeşil beyazlı ekibe kupasını kadın milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Resmiye Canaltay, Ayşegül Baybars ve eski milletvekili Gülşah Manavoğlu verdi.